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YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? Ara zam ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi: Sınırı geçecek

Başkan Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı. Peki asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon zamda etkili olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni asgari ücret için rakam verdi.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 10:21
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YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? Ara zam ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi: Sınırı geçecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını açıkladı.

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YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? Ara zam ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi: Sınırı geçecek

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ara zam hesabı nasıl yapılacak? 6 aylık enflasyon etkili olacak mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? Ara zam ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi: Sınırı geçecek

Ocak ayında asgari ücreti açıklarken Sayın Cumhurbaşkanı 10 bin 8 lira brüt, net 8 bin 500 liraya çıkarıldığını açıkladıktan sonra şöyle bir cümle kurmuştu beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız demişti.

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YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? Ara zam ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi: Sınırı geçecek

Burada enflasyon belirleyici olacak.


Ona göre Temmuz'da bir ara zam gelecek diye düşünüyorum.

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YENİ ASGARİ ÜCRET kaç TL olacak? Ara zam ne kadar olacak? A Haber’de rakam verdi: Sınırı geçecek

Geçen sene Haziran ayında bir ara zam yapılmıştı asgari ücrete. 6 aylık enflasyona bakılarak yapılmıştı. Memur ve emeklilerin zamları da enflasyona göre yapılıyor.