Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışanlarının istediği zammı verdi. Buna göre işçilere ilk 6 ay için yüzde 45 zam verildi. En düşük aylık 15 bin lira oldu. Başkan Erdoğan, asgari ücretli, memur ve emekliler için temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıkları olduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili "aşağı yukarı 500 dolar" civarında olması için çalışma yürütüyoruz" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu Muhammed Bayram aktardı.