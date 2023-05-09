09 Mayıs 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışanlarının istediği zammı verdi. Buna göre işçilere ilk 6 ay için yüzde 45 zam verildi. En düşük aylık 15 bin lira oldu. Başkan Erdoğan, asgari ücretli, memur ve emekliler için temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıkları olduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili "aşağı yukarı 500 dolar" civarında olması için çalışma yürütüyoruz" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve konuğu Muhammed Bayram aktardı.