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Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonların gözü asgari ücret zammında! Üçüncü toplantı bugün

A Haber
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Giriş: 22.12.2020 09:20
Güncelleme:22.12.2020 09:24
Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret pazarlıkları bugün de devam edecek. Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez bugün toplanacak. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret pazarlıkları bugün de devam edecek. Asgari ücret tespit komisyonu üçüncü kez bugün toplanacak. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

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