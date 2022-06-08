08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

Asgari ücret zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette ara zam formülü ne?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2022 10:10
Emekli ve memurun temmuz zammı yaklaşırken Türkiye'de “Asgari ücrete zam geliyor mu?” sorusu gündemdeki sıcaklığını giderek artıyor. Peki asgari ücrete zam olur mu? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam için hangi formüller masada? Akıllardaki tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zam gelecek mi?
Asgari ücret zam gelecek mi?
Altın yükselir mi düşer mi?
Altın yükselir mi düşer mi?
3600 ek gösterge ile maaşı nasıl değişecek?
3600 ek gösterge ile maaşı nasıl değişecek?
Müjdeler peş peşe geldi!
Müjdeler peş peşe geldi!
3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de cevapladı
3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de cevapladı
Yeni hal yasası ne getiriyor?
Yeni hal yasası ne getiriyor?
Bakan Nebati’den ’enflasyon’ açıklaması!
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması!
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?
Flaş gram altın tahmini
Flaş gram altın tahmini
Türkiye ile Rusya anlaştı
"Türkiye ile Rusya anlaştı"
Paylaştığı fotoğrafla olay oldu!
Paylaştığı fotoğrafla olay oldu!
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar
Milyonları ilgilendiriyor! İşte detaylar
Daha Fazla Video Göster