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Asgari ücret maratonu başlıyor! EYT bu ay TBMM’ye geliyor! TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu

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Giriş: 01.12.2022 14:57
Güncelleme:01.12.2022 14:59
Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu bu ay TBMM’ye geliyor. Konu hakkında konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu. Akkol, “Yüzde 80’in üzerinde çalışan işe devam etmek istiyor. Emekli çalıştırırsanız maliyet söz konusu. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emeklilerle emekli olmayan çalışanlar arasında SGK prim farkı giderilecek” dedi. Asgari ücret hakkında ise bugün bir planlama yapılacağını söyleyen Özgür Burak Akkol, “İşverenler olarak elimizi taşın altına koyacağız. 31 Aralık’a bırakmayacağız. Analiz ve anketlere dayalı birçok çalışmamız var. ” ifadelerini kullandı.
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