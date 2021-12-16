Asgari ücret açıklanıyor | Asgari ücrette 4. toplantı saat 11’de! Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor

Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücrette kritik tarih belli oldu. Tespit Komisyonu son toplantısını Çalışma Bakanlığı’nda bugün saat 11'de yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 asgari ücretini açıklayacağı bekleniyor. İşte asgari ücretle ilgili son gelişmeler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN