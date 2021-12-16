16 Aralık 2021, Perşembe
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Asgari ücret açıklanıyor | Asgari ücrette 4. toplantı saat 11’de! Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor
Son dakika asgari ücret haberi... Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücrette kritik tarih belli oldu. Tespit Komisyonu son toplantısını Çalışma Bakanlığı’nda bugün saat 11'de yapacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 asgari ücretini açıklayacağı bekleniyor. İşte asgari ücretle ilgili son gelişmeler...