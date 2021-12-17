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Asgari ücret 4 bin 253 TL oldu! İş dünyası ne diyor?

A Haber
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Giriş: 17.12.2021 15:32
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret yüzde 5,54 artışla 4 bin 253 lira oldu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'e düşürdü. Peki bu gelişmeler iş dünyasında nasıl karşılandı? Gelişmeleri Bursa'da A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan işletmecisi Mustafa Akyol değerlendirdi.
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