Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında indirimler değişti | İŞTE YENİ HAKLAR

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası'na ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre aylık olarak trafik sigortası yüzde 2 artacak. Hasarsızlık oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltilecek. Hasarsızlıkta basamak adedi 7'den 8'e çıkacak. Yüzde 100 elektrikli araçlara da yüzde 10 ekstra prim indirimi uygulanacak.

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