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Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin lira destek

Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin lira destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 14:20
Annelere ödenen doğum yardımı arttırılıyor. Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, annelere ödenecek doğum desteği ne kadar olacak? Çocuk sayısı artınca rakamlar da artacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları A Haber'de anlattı.
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Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin lira destek
Annelere ödenen doğum desteği artıyor
Annelere ödenen doğum desteği artıyor
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