Annelere ödenen doğum desteği artıyor! 3 çocuklu anneye 5 yılda 395 bin lira destek

Annelere ödenen doğum yardımı arttırılıyor. Kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Peki, annelere ödenecek doğum desteği ne kadar olacak? Çocuk sayısı artınca rakamlar da artacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtını Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları A Haber'de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN