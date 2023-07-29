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ANALİZ-21.Yüzyılın yeni savaş taktiği: Para savaşı

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Giriş: 29.07.2023 18:57
Türkiye, son 21 yılda içten ve dıştan gerçekleştirilen her türlü saldırıya rağmen rekor büyümelere imza attı. 2013 yılı ekonominin zirve yılıydı. Ancak geçmişte darbe ile İMF ile Türkiye'yi kendilerine bağımlı hale getirenler bundan hoşnut değildi. İstikrarı bozmak için ilk adımı 27 Mayıs 2013 günü, gezi terörü ile attılar. Ardından 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi birbirini izledi. Sonra, salgın, Rusya- Ukrayna savaşı ve deprem derken tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye yatırım ve büyümede başarı hikayesi yazdı. A haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin, ekonominin 21 yıllık fotoğrafını çekti.
21.Yüzyılın yeni savaş taktiği: Para savaşı
21.Yüzyılın yeni savaş taktiği: Para savaşı
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