Amasya’da üretilip 35 ülkeye ihraç ediliyor! Elektronik kantarlar dünya pazarında

Ömer Düz, Amasya'nın Suluova ilçesinde işletme sahibi. Devletten aldığı destekle işini büyüttü. Şimdi ürettiği kantarları 35 ülkeye ihraç ediyor. Yer tahsisinin yüzde 90'ı devlet tarafından karşılanan fabrikaya yüzde 90 da ekipman desteği verildi. 18 kişiye de istihdam sağlayan işletme sahibi Ömer Düz, ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

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