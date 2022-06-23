23 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Amasya’da üretilip 35 ülkeye ihraç ediliyor! Elektronik kantarlar dünya pazarında

Amasya’da üretilip 35 ülkeye ihraç ediliyor! Elektronik kantarlar dünya pazarında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2022 15:47
Ömer Düz, Amasya'nın Suluova ilçesinde işletme sahibi. Devletten aldığı destekle işini büyüttü. Şimdi ürettiği kantarları 35 ülkeye ihraç ediyor. Yer tahsisinin yüzde 90'ı devlet tarafından karşılanan fabrikaya yüzde 90 da ekipman desteği verildi. 18 kişiye de istihdam sağlayan işletme sahibi Ömer Düz, ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektronik kantarlar dünya pazarında!
Elektronik kantarlar dünya pazarında!
Topraksız serada üzüm üretimi!
Topraksız serada üzüm üretimi!
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı
Gözler faiz kararında
Gözler faiz kararında
Bakan Nebati’den enflasyon mesajı
Bakan Nebati’den enflasyon mesajı
Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti
Artık Mehmetçik için sahada! İHA/BOYGA testleri başarıyla geçti
Akaryakıt tüketimi artıyor
Akaryakıt tüketimi artıyor
Yerli kömür politikası neden engellendi?
Yerli kömür politikası neden engellendi?
Ucuz gıdanın yolu kent tarımı
Ucuz gıdanın yolu kent tarımı
Dış pazara gözünü dikti
Dış pazara gözünü dikti
Avrupa’da enerji fiyatlarında yükseliş!
Avrupa'da enerji fiyatlarında yükseliş!
Daha Fazla Video Göster