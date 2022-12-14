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Altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç para?

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 10:20
Son dakika altın haberleri… ABD’de enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi piyasaları hareketlendirdi. Ons altın yükseliş eğimine girdi. Gram altın ise bin 100 lira seviyelerini zorlamaya başladı. Peki bundan sonra altının seyri ne olur? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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