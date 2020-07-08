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Altında yükseliş sürüyor! 9 yıl sonra rekor tazeledi

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Giriş: 08.07.2020 14:11
Son dakika haberi... Uluslararası piyasada altının ons fiyatının 9 yıl sonra ilk kez 1800 doları aşmasının ardından gram altın da 397 lira ile rekor tazeledi.

2018 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendini korona virüs salgını döneminde güvenli liman etiketiyle sürdüren altında yükseliş sürüyor.

KASIM 2011'İN ARDINDAN İLK KEZ BİN 800 DOLAR SEVİYESİNE KADAR YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı Kasım 2011'in ardından ilk kez 1800 dolar seviyesine kadar yükseldi. Altının ons fiyatı yıl başında bin 517 dolar seviyesinde bulunuyordu. Altının dolar cinsinden fiyatında yıl başından bu yana artış oranı yüzde 18,6 olurken, iç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397,5 lira ile rekorunu tazeledi. Gram altının fiyatı yıl başında 290 TL idi. Yıl başından bu yana artış oranı yüzde 37 oldu.

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