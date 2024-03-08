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Altında yükseliş sürer mi? Bitcoin rekor kırmaya devam edecek mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 12:26
Fitch Türkiye ile ilgili raporunu açıklayacak Neler bekleniyor? Altında yükseliş sürer mi? Bitcoin rekor kırıyor, yükseliş sürecek mi? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.

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