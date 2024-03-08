08 Mart 2024, Cuma
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Altında yükseliş sürer mi? Bitcoin rekor kırmaya devam edecek mi?
Fitch Türkiye ile ilgili raporunu açıklayacak Neler bekleniyor? Altında yükseliş sürer mi? Bitcoin rekor kırıyor, yükseliş sürecek mi? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş değerlendirdi.