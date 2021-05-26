Altında yükseliş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Düğünü olanlara kritik uyarı | Altın fiyatlarında son durum

Altın yatırıcımsının yüzünü güldürürken düğün telaşı olanları da düşündürüyor. Çünkü birçok kişi altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Peki altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ne kadar? Gram altının fiyatı ne? Bilezik fiyatları ne kadarI? Altında yükseliş sürecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber'de anlattı. Yatırımcıları dolandırıcıların oyunlarına karşı uyardı. Detayları A Haber muhabiri Mahmut Keşan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN