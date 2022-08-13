13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Altında büyük tehlike! Sizin de başınıza gelebilir... Kuyumculara gelip hayal kırıklığı yaşıyorlar...
Türkiye'de çok sayıda vatandaşın yatırım amacıyla satın aldığı gram ve çeyrek altınlarda düşük ayar oyununu kullanan dolandırıcıların sayısı giderek artıyor. Peki sizin de aldığınız altının düşük ayarlı olmaması için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kuyumcu Murat Yılmaz A Haber'de altın konusundaki gerçekleri anlattı.