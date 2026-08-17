Geleceğin madeni: Nadir toprak elementleri

Nadir toprak elementleri geleceği şekillendirecek hammadde olma yolunda hızla ilerliyor. Dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın hamlesiyle başlatılan çalışmaların ardından Eskişehir Beylikova'da keşfedilen 694 milyon tonluk dev rezerv ile Türkiye, stratejik yarışta dengeleri kökten değiştirdi. Savunma sanayiinden elektrikli otomobillere birçok sektörde kritik rol oynayan nadir toprak elementleri küresel güç savaşlarının da en büyük etkenleri arasında yer alırken A Haber'in hazırladığı Özel Dosya ile geleceğin madeni masaya yatırıldı.