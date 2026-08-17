Kuriş ile FETÖ arasındaki benzerlik: İstihbarat servislerinden sızma ve İsrail üzerinden para transfleri

Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında ele geçirilen ruhsatsız silahlar, milyonlarca lira, döviz ve külçe altınların ardından örgütün FETÖvari yapılanmasına benzerliği dikkat çekiyor. Yapılan operasyonlar çerçevesinde Kuriş ailesindeki para trafiği ve yurt dışı bağlantıları ortaya çıkarken örgütün hangi asıl kaynağı ve A Haber'de mercek altına alındı. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Kuriş Suç Örgütünün Türkiye'de 17 bölgeye bölerek bölmesinin FETÖ terör örgütüyle benzerliğini vurgulayarak iç içe geçmiş olduklarını belirtti. Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir ise Kuriş örgütünün Süleymancı cemaatin içerisindeki cunta olduğunun altını çizerek MOSSAD, CIA ve BND gibi istihbarat servisleriyle ilişkisi olduğunu belirtti.