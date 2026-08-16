Ankara'da eğlence mekanlarına uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

Ankara'da polis ekiplerince uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlarına karıştığı değerlendirilen şüpheliler belirlendi.

Operasyonda 11 kişi ile 7 işletme sorumlusu şüpheli gözaltına alındı. 6 kişi ile 2 işletme sorumlusunun yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.