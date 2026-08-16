14 yıl önce sözünü vermişti: Başkan Erdoğan Şam yolcusu

Türkiye ve Suriye hattında tarihi bir dönüm noktasına gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 yıl önce dile getirdiği büyük hayal, şimdi somut bir adıma dönüşüyor. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye'ye gerçekleştireceği tarihi ziyareti duyurdu. Bölgedeki dengeleri değiştirecek bu kritik hamleyle, 13 yıllık savaşın izlerinin silinmesi ve Ankara-Şam hattında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.