Başkan Erdoğan Arap medyasına konuştu: Mekke Anlaşması ile dünyaya mesaj verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Al Jazeera kanalına verdiği özel mülakatta bölgesel ve küresel gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Mekke Anlaşmasından F-35 krizine, Hürmüz Boğazı meselesinden, Suriye'deki son durum ve Gazze'deki soykırıma ilişkin pek çok kritik başlığı değerlendirdi. Başkan Erdoğan Trump'a F-35 savaş uçaklarına yönelik sözünü tutmasını beklediğini, Şam yönetimini desteğin süreceğini ve Mekke ittifakında Mısır'ın katılmasının seçeneklerden biri olduğunu belirtti.