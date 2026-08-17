Kim Milyoner Olmak İster'de büyük risk: "Emin değilim" dedi doğru cevabı verdi

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ağustos 2026 Pazar akşamı özel bölümüyle izleyicileri ekran başına toplamayı başardı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Dilay Su Çınar, 300 bin TL değerindeki 10. soruda büyük bir heyecan yaşadı. Coğrafya bilgisinden emin olmadığını ifade eden genç yarışmacı, elinde hiçbir joker hakkı kalmamasına rağmen geri adım atmayarak soruyu yanıtladı. Çınar'ın verdiği cevabın doğru çıkmasıyla stüdyoda büyük sevinç yaşandı.