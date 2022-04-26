Altın ve petrol fiyatlarında düşüş! Fiyatlar neden düştü?

A Haber’e konuşan Faruk Yüksel verdi. “Altın fiyatlarında düşme devam edecek. Pandeminin artık normal seviyelere gelmesi, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliği azalması altın fiyatlarını düşürdü. 930 lira olan gram altın fiyatları 910 TL’nin altına düştü. Buradan da 900 TL’nin altında alım fırsatları verecektir. Altın alacaklar, borcunu ödeyecekler ve düğün yapacaklar 900 TL’nin altı fiyatları değerlendirebilir. Bu fırsatlar kaçmamalı çünkü önümüzdeki aylarda rakamlar bin 400 TL’yi görecektir.” dedi.

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