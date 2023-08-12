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Altın fiyatlarının seyri ne olur?

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Giriş: 12.08.2023 10:54
Altın fiyatları rekorlar serisine iki hafta ara verdi. Peki bu durum ne kadar sürecek? Altın alımı için fırsat dönemi mi? Tüm ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konuğu İslam Memiş aktardı.
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