Altın fiyatlarında kritik eşik aşıldı! Düşüş trendi devam eder mi? Yatırımcılara önemli tavsiyeler

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen A Para’da yayına katılarak altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ergezen, dolar endeksindeki ani yükselişin bütün emtialarda sert düşüşe neden olduğunu ifade ederek, “Altın fiyatlarında 1917-1920 bandı kırıldı” dedi.

ABD dolarının güç kazanarak, başta euro ve Japon yeni olmak üzere, tüm sert paralar karşısında güçlenmesi üzerine, tüm değerli metaller gerilerken, altının ons fiyatı 1,880 dolara, gümüşün fiyatı da 23 dolara kadar indi. İç piyasada gram altın 465 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,044 liraya geriledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin risk algısına yön verdiğini belirterek, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da devam edecek sunumu ve ABD ile Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.860 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.





"ALTIN FIRLAYACAK" HABERLERİ BOŞA ÇIKTI

Piyasalardan gelen son rakamlar, özellikle pandemi döneminde "altın fırlayacak" şeklinde pompalanan haberleri boşa çıkardı. Beklentinin aksine altın fiyatlarında gerileme yaşanırken, yüksek düzeyden altına yatırıma yönlendirilen vatandaşlar da zarar ettirildi.





Altının ONS fiyatı 2 bin dolar düzeyinde iken birçok aracı kurum ve medya organı, sık sık "Altın 2,300 doları görecek" şeklinde yatırım tavsiyesi içeren ve vatandaşı altın almaya yönlendiren manipülasyonlara imza atmıştı.





Vatandaşın sermayesi bu şekilde "kolay kazanç" olarak gösterilen altına kaydırılırken, yatırımlara aktarılan nakit akışına da ket vuruldu. Böylelikle özellikle pandemi döneminde durağanlaşan ekonomik faaliyetler, "güvenli liman" olan altına rağbetten dolayı "yastık altına" gömüldü. (Takvim.com.tr)

SPÜKÜLATÖRLER YİNE AMATÖRLERE YÜKSEK MALİYETLİ ALTIN SATTI

Sabah yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin altın fiyatlarındaki son spekülatif fiyatlandırmayı ve medyadaki haberleri Sabah.com.tr için yorumladı.

Alkin, "Uluslararası finans sistemindeki büyük aktör konumundaki spekülatörler, başta altın olmak üzere pek çok emtia üzerinde büyük işlem yapma becerisine sahiptir. Bu spekülatörler 2 kez altını 2000 doların üzerine hareket yaptırmayı başardılar.

Yüksek maliyetle yakalanan ikinci derecedeki spekülatörler ise amatör yatırımcılara "gel gel" yaparak ellerindeki emtiayı amatörlere sattılar. Bunu yaparken manipülatif haberler havalarda uçuştu. Küçük amatör yatırımcılar, başta altın olmak üzere yatırımlarında çok dikkatli olmaları gerekir.

Altın fiyatlarına gelince; Pandemideki ikinci dalga korkusu petrol fiyatlarını yeniden 40 doların altına çekti. Petrol ile altın arasında güçlü ilişki var. Petrol fiyatları 50 dolara tırmanmadan altın fiyatlarında toparlanma olacağını beklememek gerekir." dedi

"ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ BEKLENMEDİK VE ÇOK SERT OLDU"

Altın fiyatları için düşüşünün beklenmedik ve çok sert olduğunu ifade eden Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ise, "Altın fiyatları için özellikle 1950 seviyesinin üzerinde kapatması gerektiğini ve 2000 dolara yönelmesi gerektiğini aksi taktirde zayıflama sinyalleri olduğunu ifade etmiştik" dedi.

"ONS ALTINDA KRİTİK 1917-1920 DOLAR BANDI KIRILDI"

Dolar endeksindeki ani yükselişin bütün emtialar için sert satışa neden olduğunu bildiren Ergezen, "Altın fiyatlarında da bunun etkisini gördük. Açıkçası altın fiyatları için 1917-1920 bandının kırıldığını artık söyleyebiliriz. Bu seviyenin altında kaldıkça satış baskısı devam edecektir" dedi.





