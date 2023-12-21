Altın fiyatları yükselişte! Bankadan mı yoksa kuyumcudan mı alınmalı?

Son dönemde yükselişte olan altın, yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Altın yatırımcısı da alım-satım yaparken daha fazla kar elde etmek için nereyi tercih edeceğini merak ediyor. Detayları işin uzmanı aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN