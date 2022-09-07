07 Eylül 2022, Çarşamba
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Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...
Son dakika altın haberi... Gram altın fiyatı 994 liradan işlem görüyor. Altının yeni dönemde seyri ne olacak? Altın için alım fırsatı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak yıl sonu beklentisini açıkladı.