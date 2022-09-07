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Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

A Haber
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Giriş: 07.09.2022 12:10
Son dakika altın haberi... Gram altın fiyatı 994 liradan işlem görüyor. Altının yeni dönemde seyri ne olacak? Altın için alım fırsatı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak yıl sonu beklentisini açıkladı.
Altın yükselişe mi geçiyor? ALTIN YÜKSELİŞE Mİ GEÇİYOR?

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Altın yükselişe mi geçiyor?
Altın yükselişe mi geçiyor?
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