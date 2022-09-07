Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

ORTA VE UZUN VADE İÇİN FIRSAT

Dolar kuru güçlü olduğu için gram altını desteklemeye devam ediyor. Bu seviyelerin 1.000 lira seviyesinin altına sarkmasını biraz zor bir ihtimal olarak takip edeceğiz. Ancak böyle bir ihtimal olursa da orta ve uzun vade için yatırımcısına bir fırsat sunmuş olacak. Altın fiyatlarını destekleyen birçok sebep var.