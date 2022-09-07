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Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Son dakika altın haberi... Gram altın fiyatı 994 liradan işlem görüyor. Altının yeni dönemde seyri ne olacak? Altın için alım fırsatı mı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak yıl sonu beklentisini açıkladı.

Yaklaşık 3 haftadır düşüşte olan altın fiyatları yeni haftaya yükseliş ile başladı. Gram altın fiyatı 994 liradan işlem görüyor.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Altının yeni dönemdeki seyri ne olur? Yükselir mi düşer mi? Gram altında ne kadar oldu? Bozma fiyatı ne kadar? Alım fiyatı ne? Almalı mı satmalı mı?

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın yatırımcısına kritik uyarılarda bulunarak yıl sonu beklentisini açıkladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

BASKI DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları bu hafta baskı altında kalmaya devam ediyor. Çünkü doların uluslararası piyasalardaki değer artışı çok dikkat çekici. Dolar endeksi 110 seviyesine yükseldi. Eylül ayında FED'in faiz toplantısı var bu tarafa odaklandık altın fiyatları FED'e odaklandı.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Altının ons fiyatında 1.700 dolar seviyesinin altına sarkma var. Şu an itibariyle 1.697 dolar seviyesinde. 1.680 – 1.720 bant aralığına sıkıştı ve bu seviyeleri takip etmeye devam ediyoruz.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın tarafında da her ne kadar ekranlarda 1.000 liranın altında rakamlar görse de sevgili izleyicilerimiz gram altın / TL fiyatı şu anda 1.010 – 1.015 lira seviyesinde. 1.000 lira seviyesinin altında daha sarkma gerçekleşmedi.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

ORTA VE UZUN VADE İÇİN FIRSAT

Dolar kuru güçlü olduğu için gram altını desteklemeye devam ediyor. Bu seviyelerin 1.000 lira seviyesinin altına sarkmasını biraz zor bir ihtimal olarak takip edeceğiz. Ancak böyle bir ihtimal olursa da orta ve uzun vade için yatırımcısına bir fırsat sunmuş olacak. Altın fiyatlarını destekleyen birçok sebep var.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Düğün yapacak olanlar altın borcu olan vatandaşlarımız vardır 1.000 lira altına biraz sarkmalar gerçekleşirse bunu bir alım fırsatı olarak değerlendirebilirler.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

"YENİ REKORLAR TEST EDİLEBİLİR"

Yıl sonuna doğru gram altın / TL fiyatında pozitif görünümün devam edeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle gram altın / TL fiyatında 1.200 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yeni rekorlar test edilebilir.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

YIL SONU NE OLUR?

Yıl sonu ile alakalı öngörüm tahminim 1.450 lira seviyesi. Bu öngörümde herhangi bir değişiklik yok.

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Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Hem dolar tarafındaki hem ons altındaki bu öngörüm yine masada kalmaya devam ediyor. Ons altın zaten baskılanmaya devam ediyor ama yükseliş olursa da otomatikman gram altına da yansır diye tahmin ediyorum.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

"MAKAS ARALIKLARINI UNUTMAMALI"

Mutlaka şunu tekrar etmekte fayda var. Gram altın / TL fiyatını vatandaşlar ekranlarda bilgisayarlarda TV'lerde 990 olarak görüyorlar ancak bu makas aralıklarını mutlaka unutmamalı. Eğer 1.000 lira seviyesinin altındaki rakamlara kanarsa vatandaş yanlış bir karar vermiş olur.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Eğer gram altın / TL fiyatını ekranlarda 975 falan görürlerse evet 1.000 lira seviyesinin altında bir rakam görebilir ama şu anda oradan çok uzak bir seviyedeyiz. Gram altın / TL fiyatını şu anda bozma fiyatı 1.011 lira satın alma fiyatı 1.016 lira seviyesinde. O yüzden bu makas aralıklarını göz önünde bulundurmak lazım.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

Altın bozduracak vatandaşlarımız vardır 1.000 lira seviyesinin altında bozarak yanlış bir karar vermiş olabilirler. Bu da fırsatçılığı gündeme getirebilir. O yüzden bu fiyatlara kanmaması gerekiyor vatandaşlarımızın.

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

DOLARDA SON DURUM

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

EURODA SON DURUM

Son dakika: Altın fiyatları yükselişe mi geçiyor? Almalı mı satmalı mı? İslam Memiş rakam verdi: Yıl sonuna doğru...

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