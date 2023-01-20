20 Ocak 2023, Cuma
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ALTIN FİYATLARI TARİHİ SEVİYEDE! Altının seyri ne olur? Gram altın ne kadar?
Altın fiyatları tarihi seviyelerde. Gram altın son bir yılda yüzde 46 değer kazandı. Bundan sonra ne olur? Altın fiyatlarında yön ne olur? Gram altın kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan piyasa uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol değerlendirdi.