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Altın fiyatı yükselir mi düşer mi? İslam Memiş'ten bomba tahmin

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Giriş: 11.01.2024 19:03
Finans Analisti İslam Memiş A Haber ekranlarında altının geleceğine yönelik tahminlerde bulundu. ABD'de açıklanan enflasyon verileri altın piyasasını nasıl etkileyecek? Altın fiyatı yükselir mi düşer mi? İşte İslam Memiş'in altın tahmini...
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