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Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın fiyatları düşer mi yükselir mi?

A Haber
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Giriş: 06.06.2023 11:56
Güncelleme:06.06.2023 12:06
Vatandaşlar altın piyasasını yakından takip ediyor. Son dönemde artışlar yaşanıyor. Peki altının yönü bundan sonra ne olur? Çeyrek altın kaç para? Gram altın ne kadar? Altın almalı mı satmalı mı? Merak edilen tüm sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan finans analisti İslam Memiş verdi.
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