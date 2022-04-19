Altın 5 haftanın zirvesinde! Altın daha da yükselir mi? Gram altın ne kadar olur? İslam Memiş tarih verdi: 1.200 TL devamında...

Son dakika altın fiyatları... Altına olan talep son zamanlarda daha da arttı. Gram altın dün 941 TL seviyelerine kadar yükseldi. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Bundan sonraki seyri ne olacak? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Alım için uygun zaman ne? A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın fiyatlarının daha da yükseleceğini belirterek tarih verdi. Düğünü ve altın borcu olanlara tavsiyelerde bulundu.

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