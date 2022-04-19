Altın 5 haftanın zirvesinde! Altın daha da yükselir mi? Gram altın ne kadar olur? İslam Memiş tarih verdi: 1.200 TL devamında...
Son dakika altın fiyatları... Altına olan talep son zamanlarda daha da arttı. Gram altın dün 941 TL seviyelerine kadar yükseldi. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Bundan sonraki seyri ne olacak? Altın yükselir mi düşer mi? Almalı mı satmalı mı? Alım için uygun zaman ne? A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş, altın fiyatlarının daha da yükseleceğini belirterek tarih verdi. Düğünü ve altın borcu olanlara tavsiyelerde bulundu.
Ons altın fiyatları yaklaşık 5 haftanın zirvesini görürken; gram altın fiyatları da haftaya yükselişle başladı. Hafta genelinde yapılacak IMF toplantılarının altın fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.
Altına olan talep son zamanlarda daha da arttı. Gram altın dün 941 TL seviyelerine kadar yükseldi.
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Bundan sonraki seyir ne olacak? Altın yükselir mi düşer mi? Bu yükselişte hangi sebepler etkili? Bundan sonra seyir ne olacak?
A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ARTIŞIN SEBEBİ NE?
Ons altın büyüme endişeleri, enflasyon küresel piyasalarda artmaya devam ediyor, Çin tarafında tekrar riskler artmaya devam etti. Ve merkez bankalarının faiz artırma süreci var. Güvenli liman gömleğini tekrar giyiyor. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazancını tekrar korumakta.
Kısa ve orta vadeli olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Gram altını ve ons altını ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Altın fiyatlarındaki yükselişi konuşurken ons altındaki yükselişler dikkat çekici.
1.980 – 1.996 dolar bant aralığında geziniyor. 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok da duramıyor çünkü Mayıs'ın ilk haftasında FED'in faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.
TEST ETTİ KALICI OLMADI
İçeride gram altın – TL fiyatı 900 – 940 lira aralığında bir dengelenme çabasını sürdürüyor. 940 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor. 900 lira seviyesinin altı kalıcı olamıyor. İki kez 900 lira altını test etti ama kalıcı olamadı.
Mayıs ve Haziran aylarında tekrar yukarı doğru hamlelerin devam etme olasılığı güçlü. Her ne kadar ons altında kısa vadede bir geri çekilme yaşansa da gram altında bu geri çekilmelerin çok kalıcı olacağını göremeyiz.
Özellikle yaz aylarında düğün sezonunda da gram altın – TL fiyatında 1.200 lira devamında 1.450 lira seviyesine kadar bir yükseliş öngördüğümü söyleyebilirim.
"SON ALIM FIRSATI"
Kısa vadede 900 lira seviyesi veya biraz daha altına sarkmalar 880 gibi rakamlar altın borcu olan düğün yapacak olan veya altına ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Nisan ayı için son bir fırsat verdiğini düşünüyorum. Bu Nisan ayının sonuna kadar olan süreç içerisindeki hem gram altındaki hem ons altındaki geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilmeli.
Altın fiyatlarının sevdiği ortam var şu anda. Bir yandan enflasyon var bir yanda jeopolitik riskler var. Dolayısıyla tam altın fiyatlarının sevdiği bir ortamdan geçiyoruz. Altın fiyatları da önümüzdeki aylarda üzerine koya koya yükseliş trendini devam ettirebilir diye tahmin ediyorum.
ALMALI MI SATMALI MI?
Ben satış yönünde vatandaşlarımızın çok heyecanlı karar vermemesini düşünüyorum. Altın genelde yükseldiği için satılmaz bir şey alındığı zaman satılır. Ev alırsınız araba alırsınız vesaire. Daha yüksek seviyelerimiz var. O yüzden satış için ben uygun seviyeler olduğunu düşünmüyorum. 1.200 olur üzerindeki rakamlar olur o zaman satış için uygun ama şu anda çok erken. Hatta şu anda bence alım dönemi ve almak için de biraz daha gayret göstermek gerektiğini düşünüyorum.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
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