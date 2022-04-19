Altın 5 haftanın zirvesinde! Altın daha da yükselir mi? Gram altın ne kadar olur? İslam Memiş tarih verdi: 1.200 TL devamında...

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Bundan sonraki seyir ne olacak? Altın yükselir mi düşer mi? Bu yükselişte hangi sebepler etkili? Bundan sonra seyir ne olacak?

A Para muhabiri Rıfat Fırat detayları aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.