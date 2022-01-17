17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2022 10:10
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Vergi iadesi geldi. Vergi iadesi nasıl ödenecek? Maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
AGİ kalktı vergi iadesi geldi! AGİ KALKTI VERGİ İADESİ GELDİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Genç girişimciye 34 bin TL hibe!
Genç girişimciye 34 bin TL hibe!
AGİ kalktı vergi iadesi geldi!
AGİ kalktı vergi iadesi geldi!
Kalite kontrol kadınlarda!
Kalite kontrol kadınlarda!
Emekli maaşında önemli düzenleme
Emekli maaşında önemli düzenleme
Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda!
Boruların ilk etabı Filyos Limanı'nda!
Geri sayım başladı! Yeni Zonguldak- Kilimli yolu
Geri sayım başladı! Yeni Zonguldak- Kilimli yolu
Fabrika gibi lise: Cirosu 1 milyon TL
Fabrika gibi lise: Cirosu 1 milyon TL
Bakan Nebati son rakamı açıkladı!
Bakan Nebati son rakamı açıkladı!
Avrupa’nın en büyüğü! Üretim başladı
Avrupa'nın en büyüğü! Üretim başladı
Bulgaristan’da enflasyon krizi!
Bulgaristan’da enflasyon krizi!
Memur ve emekli maaşları yüzde kaç zamlı yatacak?
Memur ve emekli maaşları yüzde kaç zamlı yatacak?
Bakan Nebati STK’larla buluşacak
Bakan Nebati STK'larla buluşacak
Daha Fazla Video Göster