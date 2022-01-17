AGİ kalktı vergi iadesi geldi! Maaşlara nasıl yansıyacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalktı. Vergi iadesi geldi. Vergi iadesi nasıl ödenecek? Maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

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