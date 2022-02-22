Adana'da 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu

Adana Kozan’da 200 kovandaki binlerce arı telef oldu. 30 senedir arıcılık işiyle uğraşan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne yanlış zirai ilaçlamanın yol açtığını iddia etti.

Arı kovanlarını Adana'nın Kozan ilçesi Güneri Mahallesi'ndeki narenciye arazilerinin olduğu alana getiren Aytekin Kunt'un 400 kovandaki arılarının yarısı iki günde telef oldu. Her kovanda binlerce arı bulunduğunu ve 200 kovanda arı kalmadığını dile getiren Kunt, kovanlar önünde telef olan arılarının denetimsiz zirai ilaçlama sebebiyle öldüğünü öne sürdü.

1 YILLIK EMEK HEBA OLDU

Arıların en önemli döneminde bilinçsiz ilaçlama ve denetim olmadığı için telef olduğunu söyleyen Aytekin Kunt, 1 yıllık emeğinin heba olduğunu, arı ölümlerinin önüne geçilemediğini söyledi.

"İNSAN ÖMRÜ DE BÖYLE GİDECEK"

Arı ölümlerine neden olanlara tepki gösteren Kunt, "30 yıldır arıcılık yapıyorum. 400 kovan arım var. Sadece ilaç bayilerine çalışıyorum. Kış emeğim boşa gitti. Bilinçsiz zirai ilaçlaması yüzünden arılarım telef oldu. Kimyasal maddenin getirdiği sonuç, hepsi ölüyor. Dün başladı ölümler. Şikayet ediyoruz boş. 10 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Yıllık ortalama 250 teneke bal elde ediyorum ama şu an umut yok. Yavru da alamayacağım ve kovanlar boş kalacak. Zaten içinde çok az arı var. Dün öğlen saatlerinde geldim, arılarda titreme vardı. Kovan içlerini temizlemeye çalışıyorlardı. 400 kovan arımdan 200 kovan net zararım var. İlçe ziraat bunun üstünde dursun. İlaçlamayı gece yapsınlar. Zehirlenen arı kovana giremez. Dışarıda can çekişip ölüyorlar. Bu arılar ölürse narenciye elde edemezler, insan ömrü de böyle gidecek" diye konuştu.