ABD-İran barışı piyasalara nasıl yansıdı?

Ekonomi dünyasında haftanın son işlem günü, adeta bir ateş hattını andıran baş döndürücü gelişmelere sahne oldu. BIST 100 endeksi haftayı negatif bir seyirle kapatırken, petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve küresel siyasetten gelen haberler piyasalarda deprem etkisi yarattı. A Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri değerlendiren Ekonomist Üzeyir Doğan, İsviçre'deki kritik imza sürecinden Fed'in piyasaları sarsan açıklamalarına kadar tüm detayları masaya yatırarak, yatırımcılar için tarihi tanıklık niteliğinde uyarılarda bulundu.