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700 bin işçinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 09:50
Güncelleme:11.05.2021 09:54
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. İlave tediyeler 52 günlük ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.
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