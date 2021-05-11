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700 bin işçinin ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi. Kamu işçileri ve 4/D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. 700 binden fazla kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. İlave tediyeler 52 günlük ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında değerlendirdi.