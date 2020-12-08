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500 bin işçiye ikramiye! Ödemeler ne zaman? Kim ne kadar alacak?

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Giriş: 08.12.2020 11:48
Güncelleme:08.12.2020 11:50
Son dakika haberi... 500 bin işçiye ikramiye! Kamu işçilerine 14 Aralık'ta 13 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. 500 bin çalışanın hesabına en az 911 TL yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Peki hangi çalışan ne kadar ikramiye alacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... 500 bin işçiye ikramiye! Kamu işçilerine 14 Aralık'ta 13 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. 500 bin çalışanın hesabına en az 911 TL yatırılacak. Kamu işçilerine her yıl verilen ikramiye; brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar oluyor. Peki hangi çalışan ne kadar ikramiye alacak? Detayları Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

Brüt maaş Net tediye (52 gün) 4. taksit (13 gün)
2.943 3.646,90 911,73
3.000 3.717,53 929,38
3.250 4.027,20 1.006,80
3.500 4.337,24 1.084,31
3.750 4.646,91 1.161,73
4.000 4.956,59 1.239,14
4.250 5.266,63 1.316,65
4.500 5.576,30 1.394,07
4.750 5.885,97 1.471,50
5.000 6.196,01 1.548,99
5.250 6.505,68 1.626,42
5.500 6.815,35 1.703,84
5.750 7.125,39 1.781,35
6.000 7.435,06 1.858,77

NOT: Gelir vergisi %15'ten hesaplanmıştır

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