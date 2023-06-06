06 Haziran 2023, Salı
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5 aylık enflasyon farkı kesinleşti | Memur maaşı için 3 formül masada! Asgari ücret ne olacak? İkramiyeler ne zaman yatacak?
Türkiye İstatistik Kurum dün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve 5 aylık enflasyon farkı 15,26 oldu gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için 1 veri kaldı. Haziran enflasyon rakamlarıyla tablo ortaya çıkacak. Asgari ücret, emekli ve memur temmuz zammı için Meclis'in 15 Temmuz'a kadar çalışacak. Peki temmuzda enflasyon farkı ve ek zam ne kadar olacak? İkramiye tarihleri önce mi yatacak? Merak edilen tüm soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.