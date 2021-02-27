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28 Şubat'ta Türkiye ekonomisi de büyük 'darbe' aldı! O dönemi A Haber’de Cumhurbaşkanı başdanışmanı Yiğit Bulut yorumladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2021 13:51
Güncelleme:27.02.2021 13:52
Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat süreci Türk ekonomisine ağır darbe vurdu. 1997-2000 döneminde sermaye kesimine 34 milyar dolar fazladan faiz ödenirken, dolar/TL paritesi 5,5 kat, faiz giderleri 9,4 kat arttı. 28 Şubat süreci Türkiye ağır ekonomik bedeller ödetti. 28 Şubat sürecinin Türkiye ekonomisine ödettiği ağır faturayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
28 Şubat'ta ekonomi de büyük 'darbe' aldı!
28 Şubat'ta ekonomi de büyük 'darbe' aldı!
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