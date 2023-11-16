2024'te asgari ücret kaç lira olacak? Faruk Erdem A Haber'de tahminini açıkladı ve rakam verdi

Milyonlarca memur ve memur emeklisi zamlı maaş ikramiye tutarlarını merakla bekliyor. Ek göstergenin 2800'den 3600'e çıkması hem maaşı hem ikramiyeyi artıracak. Kamuda 25 yıl çalışan birinci derecede emekli olan memurun aylığı 3 bin lira, ikramiyesi ise 85 bin lira artacak. Yeni yıl zammıyla birlikte bu tutar yükselecek. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında rakam verdi.

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