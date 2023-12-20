2024 asgari ücret zammında sona doğru! Son 30 yılın en büyük zammı mı olacak? Uzman isim A Haber'de rakam verdi

Milyonların beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı zaman kaldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber’de asgari ücret zammına ve masada konuşulan rakamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret 2024 yılında ne kadar olacak? Son 30 yılın en büyük zammı yolda mı? Taraflar ikinci kez masaya oturdu, 3. toplantı ne zaman? Zam pazarlığında hangi rakamlar öne çıkıyor, beklenti ne? İşte detaylar…