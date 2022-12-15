2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücrette zam pazarlığı sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Peki neler konuşuldu? Rakam belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında kulis bilgisini paylaştı. Rakam vererek, "Masada rakam konuşulmadı diye açıklama yapıldı ama mutlaka rakamlar da geldi masaya. Dolayısıyla burada alt sınır belli" dedi. İşte tüm detaylar....

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