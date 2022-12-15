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Haberler Galeri 2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

Son dakika asgari ücret haberi... Asgari ücrette zam pazarlığı sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. Peki neler konuşuldu? Rakam belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında kulis bilgisini paylaştı. Rakam vererek, "Masada rakam konuşulmadı diye açıklama yapıldı ama mutlaka rakamlar da geldi masaya. Dolayısıyla burada alt sınır belli" dedi. İşte tüm detaylar....

A Haber
Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:54
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2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı dün yapıldı.

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2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

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2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

KAVLAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak yaptığı açıklamada, "Toplantıda rakam konuşmadık" ifadelerine yer verdi.

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2023 ASGARİ ÜCRETİ için KULİS bilgisi verdi! Ne kadar olacak? A HABER canlı yayınında RAKAM verdi: Altında bir rakam çıkmayacak

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız. Asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak bir düzeyde uzlaşma ile belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.