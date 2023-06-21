2. el araçta 6 ay – 6 bin km sınırı uzatıldı

Son dakika haberi… Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışının önüne geçmek için başlattığı, "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasını 1 Ocak 2024'e kadar uzattı. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

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