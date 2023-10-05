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"128 milyar dolar nerede?" algısı resmen çöktü! TCMB Başkanı Gaye Erkan'dan net yanıt! O iki maddeye dikkat çekti...

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Giriş: 05.10.2023 10:23
Türkiye'de siyaset gündemini 2 yıldır meşgul eden ve yıllardır muhalefet tarafından algı operasyonu yapılarak kullanılan "128 milyar doalr nerede?" tartışmasına TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan verdiği net yanıtlarla son noktayı koydu. Erkan yaptığı açıklamada "Bu dönemde ülkenin dış yükümlülüklerindeki değişim ile yerleşik kesimlerin dış varlıklarındaki artışa bakarsanız bu soruya cevap aramazsınız." ifadelerini kullanırken dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemine yönelik atılan çirkin iftiralara da yanıt verdi. İşte detaylar...
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