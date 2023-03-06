06 Mart 2023, Pazartesi
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11 il Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun üretim merkezi! İstihdam payı yüzde 11
Türkiye asrın felaketinin ardından 11 ilde yaraları sarmak için seferber oldu. Deprem felaketini yaşayan bu 11 şehir, Türkiye ekonomisi için çok önemli bir üretim merkezi. Sanayisi, tarımı, turizmiyle dikkat çeken bu 11 şehir milli gelire yüzde 10 oranında katkıda bulunuyor. 20 milyar doların üzerinde ihracatıyla Orta Doğu'nun da can damarlarından biri...