100 bin sosyal konutta kuralar yeniden başlıyor | Kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkarıldı

100 bin sosyal konut kampanyasında salgın nedeniyle ara verilen kura çekimleri 28 Nisan'da online olarak yeniden başlıyor. Öte yandan kentsel dönüşümde önemli bir değişikliğe de gidilerek kira yardımları 36 aydan 48 aya çıkarıldı. İşte detaylar...

100 bin sosyal konutta kuralar yeniden başlıyor.

Hükümetin dar gelirliler için aralık ayında müjdelediği 100 bin sosyal konut kampanyasında koronavirüs tedbirleri nedeniyle 23 Mart'ta ertelenen kura çekimleri kaldığı yerden devam edecek. 28 Nisan'da başlayacak kuralar TOKİi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Kuralar yeni dönemde de vatandaşların katılımına kapalı olarak ve noter huzurunda devam edecek.

Buna göre ilk kura çekimleri 75 konutlu Manisa Köprübaşı, 125 konutlu Manisa Akhisar,150 konutlu Manisa Salihli ve 118 konutlu denizli projeleri için yapılacak.

Öte yandan konut desteklerinde vatandaşı sevindirecek bir karar daha yürürlüğe girdi.

KİRA YARDIMI 36 AYDAN 48 AYA ÇIKARILDI

Buna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 48 aylık söz konusu kira desteğinin yanında bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı da peşin olarak ödenebilecek. Ayrıca, aylık kira bedeli de bakanlıkça belirlenecek.