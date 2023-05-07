Yurt dışında oy kullanımı 1,6 milyona ulaştı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Sandıkların kapanmasına bazı ülkelerde daha iki gün varken, oy kullanma sayısı 2018 seçimindeki oy sayısını geride bıraktı. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.