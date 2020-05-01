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Yunanistan'dan skandal görüntüler! Koronavirüs salgınına rağmen 1 Mayıs'ta meydanlara indiler
Yunanistan'dan skandal görüntüler! Koronavirüs salgınına rağmen 1 Mayıs'ta meydanlara indiler. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçen yıl olduğu gibi bu yıl meydanlarda ve sokaklarda kutlanamazken Yunanistan'dan görenleri şaşırtan görüntüler yaşandı. Sayıları 2 bini aşkın gösterici meydanlara inip 1 Mayıs'ı kutladı. Bu sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan canlı yayında aktardı.
Yunanistan'dan skandal görüntüler! Koronavirüs salgınına rağmen 1 Mayıs'ta meydanlara indiler.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçen yıl olduğu gibi bu yıl meydanlarda ve sokaklarda kutlanamazken Yunanistan'dan görenleri şaşırtan görüntüler yaşandı. Sayıları 2 bini aşkın gösterici meydanlara inip 1 Mayıs'ı kutladı.
Bu sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan canlı yayında aktardı.
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