Yunanistan'dan skandal görüntüler! Koronavirüs salgınına rağmen 1 Mayıs'ta meydanlara indiler. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçen yıl olduğu gibi bu yıl meydanlarda ve sokaklarda kutlanamazken Yunanistan'dan görenleri şaşırtan görüntüler yaşandı. Sayıları 2 bini aşkın gösterici meydanlara inip 1 Mayıs'ı kutladı. Bu sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan canlı yayında aktardı.

Yunanistan'dan skandal görüntüler! Koronavirüs salgınına rağmen 1 Mayıs'ta meydanlara indiler.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü geçen yıl olduğu gibi bu yıl meydanlarda ve sokaklarda kutlanamazken Yunanistan'dan görenleri şaşırtan görüntüler yaşandı. Sayıları 2 bini aşkın gösterici meydanlara inip 1 Mayıs'ı kutladı.

Bu sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan canlı yayında aktardı.